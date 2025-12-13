Rapina in largo Garibaldi la Polizia rintraccia e denuncia un 22enne straniero

Nella centralissima largo Garibaldi, si è consumata una rapina che ha coinvolto due cittadini marocchini. La Polizia di Modena ha prontamente intervenuto, rintracciando e denunciando il più giovane dei due per rapina. Contestualmente, il secondo soggetto è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e detenzione di droga ai fini di spaccio.

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato due cittadini marocchini, rispettivamente di 22 e 35 anni: il primo è accusato di rapina, mentre il secondo dovrà rispondere dei reati di porto di oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Intorno alle ore 03:00.

