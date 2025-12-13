Raoul Bova rompe il silenzio nel panel di Atreju sul cyberbullismo | Occhi spaccanti mi ha ucciso

Durante il panel di Atreju, Raoul Bova ha condiviso il proprio dolore e le conseguenze del cyberbullismo, definendolo “un’uccisione pubblica”. La partecipazione alla manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia gli ha fornito l’occasione di aprirsi e parlare apertamente di un’esperienza personale che lo ha profondamente segnato.

C’è voluto un palco, quello della kermesse di Atreju organizzata da Fratelli d’Italia, perché Raoul Bova decidesse di rompere definitivamente il silenzio su quella che lui stesso definisce “ un’uccisione pubblica “. L’attore romano, finito nel tritacarne mediatico dell’estate 2025 per la diffusione di chat e audio privati con la modella Martina Ceretti, ha scelto un panel sul cyberbullismo per raccontare la sua versione dei fatti, con toni che oscillano tra la rabbia e la disillusione. “ Cosa ho fatto di così grave? Sicuramente ho sbagliato, fatto errori, me ne pento ma una persona singola che aveva in mano degli audio privati li ha usati a scopo di lucro, monetizzando, diffamando, cercando consenso, per aumentare il bacino di follower dimenticando cosa andava a fare: accrescere la popolarità uccidendo una persona pubblicamente “. Screenworld.it “Ho pagato…”. Raoul Bova rompe il silenzio all’incontro di Atreju: “Uccisione pubblica” - Tra gli ospiti più attesi di Atreju, l’evento organizzato da Fratelli d’Italia, c’era anche Raoul Bova, invitato per un confronto sul tema della privacy ... thesocialpost.it

