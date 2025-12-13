RAI1 scommette sul Giubileo nella notte di Natale | Barbara Politi con Gareri e Cristicchi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore

RAI1 presenta un evento speciale per la notte di Natale, dedicato al Giubileo 2025. Barbara Politi, accompagnata da Domenico Gareri, conduce la diretta dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, con la partecipazione di artisti come Hauser, Cristicchi e Mario Biondi, offrendo uno spettacolo ricco di spiritualità e musica per celebrare questa importante ricorrenza.

