RAI1 scommette sul Giubileo nella notte di Natale | Barbara Politi con Gareri e Cristicchi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore
RAI1 presenta un evento speciale per la notte di Natale, dedicato al Giubileo 2025. Barbara Politi, accompagnata da Domenico Gareri, conduce la diretta dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, con la partecipazione di artisti come Hauser, Cristicchi e Mario Biondi, offrendo uno spettacolo ricco di spiritualità e musica per celebrare questa importante ricorrenza.
RAI1 punta sulla spiritualità nella notte di Natale: Barbara Politi conduce con Domenico Gareri Giubileo 2025 dalla Basilica di Santa Maria Maggiore con Hauser, Cristicchi e Mario Biondi. Una scelta controcorrente. Fanpage.it
Calano gli ascolti di #CadutaLibera e piovono critiche su #IsobelKinnear Dopo la prima puntata nella quale #CadutaLibera aveva fatto ottimi ascolti tutto è cambiato. Con il ritorno dell'#eredità il preserale di Canale5 cala di molto: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida - facebook.com facebook
kiko arguello e giovanni paolo 2
Video kiko arguello e giovanni paolo 2