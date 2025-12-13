Ragazza travolta da un' auto davanti al supermercato | caccia al pirata della strada

Venerdì 12 dicembre, intorno alle 14, una giovane donna è stata coinvolta in un incidente stradale presso la rotonda del supermercato Bennet di Gavardo. La ragazza è stata travolta da un'auto, scatenando una caccia al pirata della strada. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che ora chiede giustizia e chiarimenti sull'accaduto.

Una giovane è rimasta ferita venerdì 12 dicembre, intorno alle 14, in un incidente stradale avvenuto alla rotonda del Bennet di Gavardo, sul lato di via Guido Franchi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale della Val Sabbia, la ragazza è stata investita da un’auto bianca il cui. Bresciatoday.it Travolta da un’auto e lasciata a terra: pirata della strada investe una ragazza e fugge senza prestare soccorso, scattano le indagini della polizia locale - E' successo a Gavardo e gli agenti della polizia locale Valle Sabbia hanno avviato immediatamente le indagini per riuscire ... ildolomiti.it

