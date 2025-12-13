Raffaella Carrà si è presentata in tv dicendo | ‘sono qui a fare un lavoro che non so fare spero di impararlo’ Quell’umiltà colpì tutti | così Giancarlo Magalli

Nel suo debutto televisivo, Raffaella Carrà si presentò con umiltà, affermando di essere lì per imparare un mestiere che non conosceva ancora. Questa sincerità colpì profondamente il pubblico e i colleghi, rivelando un lato autentico della famosa showgirl. Giancarlo Magalli ne ricorda quell’episodio nel nuovo appuntamento di “Ciao Maschio” con Nunzia De Girolamo.

Giancarlo Magalli è uno degli ospiti del nuovo appuntamento di “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo, in onda sabato 13 dicembre alle 17.05 su Rai 1. Magalli ripercorre la sua formazione, gli inizi della carriera e una vita professionale attraversata da collaborazioni decisive e da una franchezza che non ha mai rinnegato. “Avevo come compagni di scuola Mario Draghi, con cui sono rimasto amico e ogni tanto ci sentiamo, Luca Di Montezemolo, Gianni Di Gennaro, l’ex capo della Polizia. Una classe piuttosto particolare”, ha affermato. E ancora: “Ero io che facevo copiare loro. Tranne Draghi: lui era sempre il primo della classe, non abbiamo dubbi”. Ilfattoquotidiano.it

