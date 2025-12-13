Raccolti oltre 1600 euro per il pranzo sospeso l' iniziativa di Natale per le famiglie in difficoltà

L'iniziativa “Pranzo di Natale sospeso” promossa dall’associazione Melara ha raccolto oltre 1.600 euro, permettendo di offrire 165 pasti alle famiglie in difficoltà nelle Microaree e nelle parrocchie della città. Un gesto di solidarietà che sostiene chi attraversa un momento difficile durante le festività natalizie.

Ha già raggiunto quota 1.650 euro la raccolta fondi promossa dall’associazione Melara nell’ambito dell’iniziativaPranzo di Natale sospeso”, che consentirà di garantire 165 pasti destinati alle Microaree e alle parrocchie della città. Un risultato importante, reso possibile dalla generosità di. Triesteprima.it

