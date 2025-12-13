raccolta fondi per i doni natalizi ai bimbi poveri

Il Consiglio comunale di Reggio ha avviato una raccolta fondi per donare regali di Natale ai bambini in condizioni di fragilità economica e sociale. L'iniziativa, già oltre i 2.300 euro, mira a portare solidarietà e gioia durante le festività natalizie alle famiglie più bisognose della città.

Ha già superato oltre i 2.300 euro la raccolta fondi lanciata dal Consiglio comunale di Reggio per acquistare regali di Natale destinati ai bambini e alle bambine delle famiglie con fragilità economiche e sociali che vivono in città. Il progetto denominato “Città solidale: un dono per ogni bambino”, nasce dalla decisione condivisa di tutti i consiglieri di Sala del Tricolore. Un gesto concreto al quale possono contribuire anche cittadini e aziende, che è anche simbolo di cura, attenzione e vicinanza della comunità reggiana e in particolare verso i più piccoli in un periodo dell’anno, quello del Natale, in cui le difficoltà diventano ancora più profonde. Ilrestodelcarlino.it

