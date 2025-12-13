Raccolta differenziata dalla Provincia 300mila euro a 19 Comuni

La Provincia assegna 300mila euro a 19 Comuni pontini per finanziare progetti di raccolta differenziata e riduzione della plastica, con contributi che variano da 4.000 a 20.000 euro a seconda delle iniziative. L’obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere comportamenti più sostenibili nel territorio.

Tra i 4mila euro e i 20mila euro a testa a 19 Comuni pontini per avviare progetti finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata e riduzione dell’uso di plastica. È la determina della Provincia di Latina, che ha approvato la graduatoria, e assegnato un totale di 331mila euro, ripartiti. Latinatoday.it Raccolta differenziata da record per Monza e Brianza: è tra le prime province in Italia - Analogamente ai precedenti anni, i livelli più elevati di raccolta differenziata si rilevano per la provincia di Treviso, che nel 2024 si attesta all’89 per cento, seguita da Mantova (87,4), Belluno ... monzatoday.it Lucca guida la Toscana nella raccolta differenziata: la provincia è prima con il 77,7 per cento - Tutti i dati regionali presentati al forum dell'economia circolare di Legambiente ... luccaindiretta.it

Bosa, dalla minoranza critiche al documento del servizio di raccolta differenziata x.com

Il Calendario della raccolta differenziata arriverà direttamente in tutte le case. Copie disponibili all’ufficio SAE di piazza De Medici da dopo Natale - facebook.com facebook

© Latinatoday.it - Raccolta differenziata, dalla Provincia 300mila euro a 19 Comuni

300 MILA EURO ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER POTENZIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Video 300 MILA EURO ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER POTENZIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA Video 300 MILA EURO ALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER POTENZIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA