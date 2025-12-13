Monza e Brianza si confermano tra le prime quindici province italiane per raccolta differenziata, secondo l'ultimo rapporto Ispra 2024. La provincia si distingue per aver raggiunto record di percentuale di gestione sostenibile dei rifiuti, evidenziando un impegno significativo nel settore della raccolta differenziata e contribuendo a un modello di economia circolare.

Tra le prime quindici province in Italia per raccolta differenziata. È il risultato ottenuto da Monza e Brianza e riportato dall'ultimo rapporto Ispra, riferito al 2024, che vede la provincia tra quelle con la maggior percentuale di raccolta differenziata in Italia.Le province migliori su scala. Monzatoday.it

Raccolta differenziata da record per Monza e Brianza: è tra le prime province in Italia - Analogamente ai precedenti anni, i livelli più elevati di raccolta differenziata si rilevano per la provincia di Treviso, che nel 2024 si attesta all’89 per cento, seguita da Mantova (87,4), Belluno ... monzatoday.it

L’anno record dei rifiuti in Lombardia: aumenta la produzione. Si differenzia a fatica - Lontano il traguardo dell’83% sulla divisione dell’immondizia: solo Mantova in linea ... ilgiorno.it