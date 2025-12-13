L'Inter ha affrontato nel tempo diverse sfide legate ai propri difetti, spesso radicati nel passato. La vittoria resta il principale obiettivo, come affermava Boniperti, un principio condiviso anche da altri, seppur talvolta nascosto o sottovalutato. Questo articolo analizza come queste caratteristiche influenzino il percorso del club, al di là delle semplici partite di Torino.

Vincere è l'unica cosa che conta non solo a Torino. Lo disse Giampiero Boniperti ma lo pensano tutti, anche se molti si vergognano e tacciono. Vincere è l'unica cosa che conta anche a Milano, anche all'Inter, dove una stagione come l'ultima è finita a mani vuote, nonostante la squadra sia stata fino all'ultimo in corsa per vincere tutto e a distanza di sei mesi, a ogni colpo a vuoto ci si interroga sull'eredità psicologiche lasciate da quei risultati. I gol subiti nel finale e le sconfitte contro le squadre più forti: difetti che aveva l'Inter di Inzaghi e che continua ad avere quella di Chivu. Ilgiornale.it

Quei difetti dell'Inter ereditati dal passato - Chivu ha un organico più forte di quello che aveva Inzaghi, Pio e Bonny terzo e quarto attaccante non sono per tutti, ma i difetti che c'erano ieri sono rimasti oggi ... ilgiornale.it