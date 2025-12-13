Quarto Grado rissa Garofano-Gallo | Che fa minaccia? Mi alzo pure io!

Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, dedicata al caso Chiara Poggi, si è verificato un acceso scontro in diretta tra l'avvocato Fabrizio Gallo e il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS, alimentando discussioni e tensioni tra gli ospiti.

Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, dedicata al caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è scoppiata una lite in diretta tra l'avvocato penalista Fabrizio Gallo e il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS.L'argomento al centro dello scontro era la mancata analisi di alcuni oggetti indossati dalla vittima, in particolare la cavigliera. Garofano ha difeso il lavoro investigativo dell'epoca, sottolineando i mezzi limitati disponibili: "In una scena del crimine non si analizza tutto". Gallo, però, ha insistito: "Non le avete proprio fatte (le analisi sulla cavigliera, ndr)", aggiungendo che "la cavigliera era sulla gamba della parte offesa". Liberoquotidiano.it Garlasco, lite in diretta tra Garofano e Gallo: “Generale ma che fa, minaccia?”, interviene Gianluigi Nuzzi - Lo scontro nello studio di Quarto grado nel corso della puntata di venerdì 12 dicembre. fanpage.it

“Stia zitto, ma perché le devo ricordare che è un maleducato?”: scintille a “Quarto Grado” sul Delitto di Garlasco tra il generale Garofano e l’avvocato Gallo - Acceso confronto in diretta tra il generale Garofano e l'avvocato Gallo sulla perizia Albani nel caso del Delitto di Garlasco ... ilfattoquotidiano.it

Durante la puntata di #QuartoGrado del 12 dicembre, dedicata al caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è scoppiata una lite in diretta tra l'avvocato penalista Fabrizio Gallo e il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS - facebook.com facebook

"Emerge un distacco notevole di Alberto Stasi" A #Quartogrado la psicologa e criminologa Roberta Bruzzone analizza la telefonata ai soccorsi x.com

© Liberoquotidiano.it - Quarto Grado, rissa Garofano-Gallo: "Che fa minaccia?", "Mi alzo pure io!"

Garlasco, il giallo dei soldi della famiglia Sempio prelevati in contanti - Ore 14 del 29/09/2025

Video Garlasco, il giallo dei soldi della famiglia Sempio prelevati in contanti - Ore 14 del 29/09/2025 Video Garlasco, il giallo dei soldi della famiglia Sempio prelevati in contanti - Ore 14 del 29/09/2025