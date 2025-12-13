Quarto Grado l’ex Ris Garofano perde le staffe con l’avvocato Gallo | il gesto che ha fatto infuriare Nuzzi

Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, si sono vissuti momenti di forte tensione tra l’ex Ris Garofano e l’avvocato Gallo, culminati in un gesto che ha fatto infuriare Nuzzi. La discussione ha acceso gli animi nello studio, evidenziando le dinamiche intense e i contrasti tra i protagonisti coinvolti.

La tensione esplode nello studio di Quarto Grado. Momenti di forte tensione durante la puntata di Quarto Grado andata in onda il 12 dicembre. Al centro dello scontro il generale Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma e storico opinionista della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, protagonista di un acceso confronto con l’avvocato Fabrizio Gallo. Una discussione che, nel giro di pochi minuti, è degenerata fino a costringere il conduttore a intervenire duramente per ristabilire l’ordine in studio. Il tema era uno dei più delicati del panorama giudiziario italiano: il delitto di Garlasco, tornato al centro dell’attenzione mediatica e investigativa a distanza di 18 anni, con i nuovi sviluppi che coinvolgono Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Notizieaudaci.it Quarto Grado, stasera su Retequattro: l’orario del delitto di Garlasco e la perizia audio sul caso Paganelli - Nuovi elementi sull'omicidio di Chiara Poggi e focus sull'uccisione di Pierina Paganelli: i casi della puntata di questa sera di Quarto Grado, alle 21. movieplayer.it Quarto Grado, la trasmissione entra nel mondo del podcast con "Ignoto 1 - l'assassino di Yara" - Da martedì 25 marzo su tutte le principali piattaforme di streaming audio, saranno disponibili le prime due puntate del nuovo format originale “Quarto Grado – ... ilmessaggero.it Quarto Grado. . "Non mi stupirebbe di un rapporto incestuoso tra Manuela e Loris" Le dichiarazioni di Valeria Bartolucci a #Quartogrado - facebook.com facebook "Se non fosse stato contestato il concorso, Stasi non avrebbe avuto nessun titolo a partecipare a questo incidente probatorio" La pm Carmen Pugliese a #Quartogrado x.com © Notizieaudaci.it - Quarto Grado, l’ex Ris Garofano perde le staffe con l’avvocato Gallo: il gesto che ha fatto infuriare Nuzzi

Le certezze del giallo Resinovich - Storie italiane 07/03/2025

Video Le certezze del giallo Resinovich - Storie italiane 07/03/2025 Video Le certezze del giallo Resinovich - Storie italiane 07/03/2025