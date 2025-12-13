Quartiere San Donato Coalizione Civica archivia la crisi dopo le dimissioni di Locascio

Dopo mesi di tensioni e confronti politici, Coalizione Civica annuncia la conclusione della crisi nel Quartiere San Donato-San Vitale, a seguito delle dimissioni di Adriana Locascio dalla presidenza. L'attenzione si sposta ora verso una nuova fase di stabilità e dialogo per il quartiere, superando le controversie che hanno caratterizzato il recente passato.

Dopo uno scontro politico durato mesi e culminato con le dimissioni di Adriana Locascio dalla presidenza del Quartiere San Donato-San Vitale, Coalizione civica seppellisce l'ascia da guerra.A spegnere la faida intestina al consiglio di quartiere intrecciata alla vicenda giudiziaria che riguarda.

Quartiere San Donato–San Vitale: dopo settimane di tensioni si sblocca l'impasse - La presidente Adriana Locascio pronta a lasciare la guida del quartiere, al suo posto arriverà il dem Andrea Serra, mentre il centrosinistra guarda già agli equilibri futuri ... bolognatoday.it

Locascio non sarà più la presidente del quartiere San Donato-San Vitale x.com

Insediamento di Marco Trotta al Quartiere San Donato e San Vitale

