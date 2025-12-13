Quartiere Novello Strinati Cesena 2024 | L’unico fallimento è il comportamento delle minoranze

Durante il consiglio comunale di Cesena, si è acceso un acceso dibattito sul futuro del Quartiere Novello, con tensioni tra maggioranza e opposizioni. Strinati, rappresentante di Cesena 2024, ha sottolineato come l’unico fallimento sia il comportamento delle minoranze, evidenziando le divergenze all’interno della discussione che coinvolge la comunità locale.

Il consiglio comunale di Cesena ha visto un acceso confronto sul futuro del Quartiere Novello, con tensioni tra maggioranza e opposizioni. A intervenire è stato Armando Strinati, capogruppo di Cesena 2024, che ha duramente criticato l'atteggiamento delle minoranze durante la seduta. I consiglieri di opposizione hanno esposto cartelli contro i ritardi e i costi dell'operazione.

