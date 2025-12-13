Quanto costa oggi l’energia elettrica?

L’analisi del costo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano è fondamentale per comprendere le dinamiche dei prezzi attuali. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel Paese, influenzando le tariffe per consumatori e aziende. In questo articolo, esploreremo le variabili che determinano il costo dell’energia elettrica oggi.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore che varia quotidianamente in base all’andamento della domanda e dell’offerta sul mercato elettrico nazionale. Al 13 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1076 €kWh (107,63 €MWh), segnando una tendenza al ribasso rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica può essere indicizzato proprio al PUN, con l’aggiunta di costi di commercializzazione, oneri di sistema, accise e IVA. Questo significa che il costo finale per il consumatore può variare sensibilmente a seconda del fornitore e della tipologia di contratto scelta. Quifinanza.it

