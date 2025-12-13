Quando un’opera d’arte fa ridere Ora vi spiego il mio ’Fuori di tela’

Stasera alle 21 al Teatro Nuovo, torna Filippo Caccamo con il suo nuovo spettacolo ’Fuori di tela’. L’attore e influencer trasforma la storia dell’arte in un’esperienza divertente e coinvolgente, dimostrando come l’umorismo possa rendere accessibile e appassionante il mondo artistico. Un’occasione per ridere e scoprire, attraverso uno show originale e brillante.

Al Teatro Nuovo, stasera alle 21, torna l’attore comico, insegnante e influencer Filippo Caccamo con il nuovo spettacolo ’Fuori di tela’ Uno show legato all’arte "La sfida è stata come rendere divertente la storia dell’arte. Una materia spesso considerata noiosa. Abbiamo trovato agganci con la scuola, con la vita dei trentenni. L’idea nasce dalla mia formazione. Sono laureato in storia e critica d’arte. Ho sempre pensato che prima o poi avrei portato l’arte sul palco" Arte e comicità quindi "La mitica banana di Cattelan si presta benissimo; il Taglio di Lucio Fontana e la "Merda d’artista" di Piero Manzoni. Ilrestodelcarlino.it

