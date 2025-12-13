Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Val d’Isere | programma esatto n di pettorale tv

Alex Vinatzer guiderà gli azzurri nello slalom di Val d’Isere, seconda tappa di Coppa del Mondo di sci alpino. Ecco il programma dettagliato della gara, con orari, numeri di pettorale e le modalità di visione in TV, per seguire da vicino l'azione degli atleti italiani sulla neve francese.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino è reduce dalle eccellenti prestazioni offerte in gigante (secondo settimana scorsa e ottavo tra le porte larghe nel primo atto sulle nevi francesi) e cercherà di risalire la china anche tra i pali stretti. Saranno impegnati anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre: prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 13. Oasport.it

