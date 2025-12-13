Quando parte Sofia Goggia domani in superG a St Moritz | n di pettorale orario tv
Sofia Goggia si prepara a scendere in pista domani a St. Moritz per il superG femminile, prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L'atleta italiana, con il numero di pettorale e l'orario di partenza ancora da ufficializzare, sarà protagonista della competizione trasmessa in diretta televisiva.
Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nel superG femminile di St. Moritz, prima prova stagionale per questa specialità nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre alle ore 10.45 sulle nevi della rinomata località svizzera. La fuoriclasse bergamasca andrà a caccia del risultato di lusso dopo aver raccolto un quarto e un terzo posto nelle due discese libere che hanno aperto il fine settimana in terra elvatica. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 8 e dunque scatterà alle ore 10.59, salvo ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo, infortuni o pause dovute a ragioni di varia natura: il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di due minuti. Oasport.it
