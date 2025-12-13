Quando lo spread fa paura è prima serata Quando ci fa risparmiare miliardi silenzio

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è stato al centro dell’attenzione in momenti di crisi finanziaria, suscitando preoccupazioni e polemiche. Tuttavia, quando il differenziale permette di risparmiare miliardi di euro, spesso passa inosservato. Un’analisi di come questa variabile influenzi l’economia e le decisioni politiche nel tempo.

Nel 2011, quando tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi c’era un’enorme differenza di rendimento e i Btp pagavano interessi intorno al 7% l’anno, la parola “spread” era ovunque. Era il nemico numero uno, il simbolo del rischio di fallimento dell’Italia. Se ne parlava in ogni talk show, in ogni rassegna stampa, in ogni dibattito politico. Oggi, che quello stesso spread è sceso sotto quota 70 punti, cioè al livello più basso da fine 2009, e che questa discesa ha effetti molto concreti su conti pubblici, mutui e credito alle imprese, quasi nessuno ne parla più. Non ci sono lacrime, non ci sono scene di panico, quindi non c’è notizia. Ilfattoquotidiano.it

Ora lo spread non fa più paura. Storico sorpasso sulla Francia - A causa sua caddero governi e maggioranze, travolti dal peso insostenibile degli interessi sul debito pubblico. quotidiano.net

Effetto Meloni sui mercati: spread ai minimi dal 2010. E il debito pubblico italiano fa un po' meno paura - Secondo alcuni analisti sentiti da Bloomberg, Meloni ha fatto un eccellente lavoro nel rassicurare sia i mercati che l’elettorato, proiettando una immagine di stabilità e coesione Spread ai minimi dal ... affaritaliani.it

Spread ai minimi dal 2009, il divario tra Italia – Germania non fa più paura. Cosa vuol dire per i BTP People? startupitalia.eu/economy/spread… x.com

