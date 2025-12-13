Quando lo sci di fondo oggi in tv | orari Sprint tl Davos startlist streaming italiani in gara

Scopri gli orari, le startlist e le modalità di streaming della sprint individuale di sci di fondo a Davos. Dopo l'ottimo risultato di Elia Barp e Federico Pellegrino, gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista sperando di ottenere nuove soddisfazioni in questa competizione di oggi.

Dopo il secondo posto dell’accoppiata formata da Elia Barp e Federico Pellegrino, lo sci di fondo italiano spera in qualche altra buona notizia dalla sprint individuale a tecnica libera di oggi in quel di Davos. La Svizzera, peraltro, a Pellegrino è cara per tanti successi del passato. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI SCI DI FONDO ALLE 13.45 E 16.15 Non per caso, peraltro, questo è il luogo in cui prese forma una delle sue imprese più clamorose: nel 2022, con l’incertezza circa il prossimo parto della compagna Greta Laurent, partì nella notte per Davos, arrivò, e nel giro di nemmeno mezza giornata riuscì a fare l’impossibile, vale a dire battere anche Klaebo. Oasport.it A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Team Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara - Scatterà oggi, venerdì 12 dicembre, a Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Highlights | Pellegrino e Barp che impresa! Dalla caduta al podio a Davos | FISI TV

