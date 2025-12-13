Quando lo sci alpino oggi | orari discesa St Moritz e gigante Val d’Isere tv startlist streaming

Sabato intenso per gli appassionati di sci alpino, con gare di discesa a St. Moritz e gigante a Val d’Isère. La Coppa del Mondo 2025-2026 offre un calendario ricco di emozioni, coinvolgendo atleti di élite sia uomini che donne. Ecco orari, startlist, informazioni su tv e streaming per seguire al meglio questo appuntamento.

Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 propone un programma decisamente interessante che vede in pista uomini e donne. St. Moritz e Val d'Isere, due località storiche del grande sci internazionale, ospiteranno la seconda discesa libera femminile, partenza prevista alle 10:45, e il quarto slalom gigante maschile della stagione, la partenza della prima manche sarà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 13:00.

Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

