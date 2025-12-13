Quando il biathlon oggi in tv | orari inseguimento maschile e staffetta femminile Hochfilzen streaming italiani in gara

Oggi, sabato 13 dicembre, a Hochfilzen si svolgono le gare di biathlon della Coppa del Mondo 2025-2026, con l'inseguimento maschile e la staffetta femminile. La giornata prevede anche la possibilità di seguire le competizioni in streaming, con gli italiani protagonisti in questa tappa austriaca.

Oggi, sabato 13 dicembre, prosegue il week end del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen (Austria). Sulle nevi tirolesi, quest’oggi andranno in scena l’inseguimento maschile e la staffetta maschile dopo un day-1 che tante soddisfazioni ha regalato alla squadra italiana. LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.15 Il riferimento è al successo nella 10 km Sprint di Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino ha colto il secondo successo in carriera nel massimo circuito, rendendosi protagonista di una gara ai limiti della perfezione. Oasport.it

