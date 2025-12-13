Quando Conte andrà via De Laurentiis cercherà Italiano ammesso che non ci abbia pensato un’altra big prima

Con la possibile partenza di Conte, il Napoli potrebbe puntare su Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Secondo Nicolò Schira, su Il Giornale, Italiano si distingue per la sua costanza e capacità di migliorare continuamente, rappresentando una scelta affidabile e di qualità per la società partenopea.

Nicolò Schira sulle pagine de Il Giornale scrive di Vincenzo Italiano “ un allenatore che da quasi un  decennio non sbaglia una stagione e  riesce a fare ogni volta sempre me glio”. La stranezza, secondo Schira, è che nessuna big abbia mai cercato Italiano e si sia invece rivolta ad allenatori con un curriculum inferiore come Thiago Motta e Chivu. La carriera di Italiano. Dopo una buona carriera da regista  con le maglie di Verona, Genoa, Chie vo e Padova, Wincenzo sceglie di alle nare e nell’annata 2017-18 guida l’Ar zignano al trionfo nei Play off di Serie  D. Il primo capolavo ro di una lunga serie  di successi: l’anno  successivo, infatti, sa le nei professionisti,  portando subito il  Trapani al secondo  posto e a vincere i  playoff di categoria,  ottenendo così la pro mozione in B. Ilnapolista.it

