Qualità delle acque l' assessora Montini | Confermata l' eccellenza del nostro mare prosegue percorso di tutela ambientale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La qualità delle acque marine sulla costa riminese mantiene livelli elevati, confermando l'eccellenza ambientale della zona. La Delibera di Giunta Regionale del 9 dicembre 2025 ha attestato la buona salute delle 98 aree di balneazione della Riviera Adriatica dell'Emilia-Romagna, proseguendo il percorso di tutela e preservazione del patrimonio naturale.

Si conferma di altissima qualità lo stato di salute delle acque marine della costa riminese. A certificarlo è la Delibera di Giunta Regionale del 9 dicembre 2025, che classifica le 98 acque marine di balneazione della Riviera Adriatica dell'Emilia-Romagna al termine della stagione balneare, sulla. Riminitoday.it

qualit224 delle acque l assessora montini confermata l eccellenza del nostro mare prosegue percorso di tutela ambientale

© Riminitoday.it - Qualità delle acque, l'assessora Montini: "Confermata l'eccellenza del nostro mare, prosegue percorso di tutela ambientale"