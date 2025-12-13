Qualità dell’aria servono scelte coraggiose

L’articolo evidenzia le preoccupazioni sul deterioramento della qualità dell’aria e le responsabilità delle scelte politiche. Il segretario del Pd di Comacchio denuncia i tagli del governo e l’assenza di un’efficace azione da parte della destra, sottolineando il rischio che le decisioni attuali mettano a rischio la salute e il benessere della comunità locale.

"Pensati inquinato". Lo dice il segretario del Pd di Comacchio, accusando il governo dei"tagli, nel silenzio della destra e le idee confuse che mettono a rischio il respiro della nostra comunità". Sottolinea come il taglio del 63% dei fondi per la qualità dell’aria nel bacino padano non sia un tecnicismo da addetti ai lavori, ma un colpo diretto a territori come il nostro, che ogni giorno fanno i conti con traffico, emissioni e fragilità ambientali evidenti. "Credo tutti ascoltando le previsioni del tempo - prosegue - abbiano ben chiaro come le nebbie siano portatrici delle micidiali polveri sottili che respiriamo ogni giorno, sperando nel vento affinché le disperda". Ilrestodelcarlino.it https://tinyurl.com/ypvrffc6 -> Marcianise. Ordinanza urgente per la qualità dell'aria: nuove misure adottate - facebook.com facebook Qualità dell’aria, specie protette, gestione rifiuti: da Bruxelles altre tre procedure d’infrazione per l’Italia x.com © Ilrestodelcarlino.it - "Qualità dell’aria, servono scelte coraggiose"