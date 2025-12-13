Qualiano discarica a cielo aperto alle spalle dell’alberghiero | l’inciviltà non conosce tregua

A Qualiano, l’inciviltà continua a deturpare l’ambiente con discariche a cielo aperto alle spalle dell’alberghiero. Materassi, pneumatici e sacchi di immondizia si accumulano, mentre lungo le strade si registrano ancora abbandoni di rifiuti. Un problema che richiede interventi immediati per tutelare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Materassi, pneumatici e sacchi di immondizia deturpano l'area. Ancora rifiuti abbandonati lungo le strade di Qualiano. L'ennesima segnalazione arriva da un cittadino che documenta una situazione ormai tristemente ricorrente nei pressi di via Palumbo, alle spalle dell'istituto alberghiero. Un tratto di strada che, invece di presentarsi come un normale spazio urbano, si trasforma periodicamente in una vera e propria discarica a cielo aperto. Materassi, sacchi di immondizia, pneumatici, indumenti e rifiuti di ogni genere invadono il marciapiede e la carreggiata, deturpando il decoro urbano e rappresentando un potenziale rischio per l'igiene e la sicurezza.

QUALIANO, SCOPERTA DISCARICA DI RIFIUTI

