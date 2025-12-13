Putin si fermerà solo se Kiev lascia il Donbass

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue, con Vladimir Putin che ha dichiarato di fermarsi solo se Kiev abbandona il Donbass. Il presidente Mattarella ha sottolineato che chi avvia una guerra non può invocare la pace, mentre Giorgia Meloni parteciperà lunedì a Berlino a un vertice con Volodymyr Zelensky. Un quadro di tensione e diplomazia in evoluzione nel contesto del conflitto.

Sergio Mattarella: «Chi muove guerra non può evocare la pace». Giorgia Meloni lunedì a Berlino al vertice con Volodymyr Zelensky. Resta per il momento aggrovigliato il processo di pace in Ucraina. Donald Trump si è mostrato disponibile verso delle garanzie di sicurezza nei confronti di Kiev ma ha al contempo ammesso che un accordo tra i belligeranti sia più lontano del previsto. «Daremmo una mano con la sicurezza perché è, credo, un fattore necessario», ha dichiarato il presidente americano, per poi aggiungere: «Pensavo che fossimo molto vicini a un accordo con la Russia. Pensavo che fossimo molto vicini a un accordo con l’Ucraina. Laverita.info

Territori ceduti a Putin e garanzie simil-Nato.Trump lascia il cerino nelle mani di Ue e Kiev - E a tutti gli altri, cioè Kiev e i più o meno "volonterosi" europei, non resta che adeguarsi. ilgiornale.it

Guerra Ucraina, Putin ha chiesto a Trump il ritiro di Kiev dal Donetsk per finire la guerra. «In cambio Mosca congelerà la linea del fronte» - Il presidente russo ha chiesto di fatto a Kiev, tramite Donald, di ritirarsi dalla regione orientale come ... ilmessaggero.it

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che il NATO rappresenta una minaccia per la Russia e ha riaffermato che il Donbass diventerà "territorio russo". Le sue dichiarazioni, giunte in un momento di forte tensione internazionale, confermano la linea dura