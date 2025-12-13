Pusher presi mentre fanno colazione al bar la coca nel barattolo di caramelle

Nel cuore di Pesaro, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di pusher colti durante la colazione al bar. La scena, caratterizzata dalla droga trovata in un barattolo di caramelle, evidenzia come l'illegalità si nasconda anche tra i momenti più quotidiani. L'intervento, avvenuto mercoledì scorso alla Torraccia, ha sorpreso clienti e operatori.

Pesaro, 13 dicembre 2025 – Ancora una volta la colazione è rimasta sul bancone. Brioche non addentata, caffè nemmeno ordinato: alla Torraccia, mercoledì scorso, le manette sono scattate prima ancora che la barista potesse prendere la comanda. È finita così la mattinata di due albanesi di appena 20 anni, entrambi in Italia con visto turistico, arrestati dalla Squadra Mobile della polizia. Un arresto che svela un copione già visto e un dettaglio che ormai sembra diventato un marchio: il barattolo di caramelle alla menta. L'influenza picchia duro, triplicati gli accessi nei pronto soccorso: "I bambini i più colpiti" I due si muovevano a bordo di un'auto presa in prestito da un 51enne pesarese, già noto alle forze dell'ordine.

