Pubblicate le foto scandalo di Epstein con Trump e Clinton

Venerdì, i democratici della Camera hanno diffuso una serie di foto tratte dalla tenuta di Jeffrey Epstein, includendo immagini di Donald Trump, Bill Clinton e l’ex principe Andrea. Le immagini, considerate un vero e proprio scandalo, sollevano nuove interrogazioni sui rapporti tra queste figure pubbliche e il controverso finanziere.

Venerdì i democratici della Camera hanno pubblicato una selezione di foto della tenuta di Jeffrey Epstein, tra cui alcune di Donald Trump, Bill Clinton e l’ex principe Andrea. Le decine di foto inizialmente pubblicate dai legislatori democratici della Commissione di Vigilanza della Camera erano solo una piccola parte delle oltre 95.000 ricevute dagli eredi di Epstein, morto in una cella di un carcere di New York nel 2019 in attesa di processo per accuse di traffico sessuale. Le foto sono state pubblicate senza didascalie o contesto e includevano un’immagine in bianco e nero di Trump accanto a sei donne i cui volti erano oscurati. Metropolitanmagazine.it Nel caso Epstein pubblicate foto con Trump, Clinton, Woody Allen e altri vip: e spunta il condom trumpiano - La Casa Bianca parla di narrazione fuorviante sui file ancora secretati ... virgilio.it

Scandalo Epstein, nuove foto dai caveau: spuntano i condom con il volto di Trump e scatti con Clinton e Allen - Le nuove rivelazioni dal caso Epstein: diffuse 19 foto con Trump, Clinton, Gates e altri vip. ilfattoquotidiano.it

Cosa c’è scritto nelle mail di Epstein su Trump e perché sono state pubblicate adesso

