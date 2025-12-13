Psu il Comune deve restituire alla Regione quasi 3 milioni e mezzo non spesi
Il Comune di Reggio Calabria dovrà restituire quasi 3 milioni e mezzo di euro alla Regione, una somma non spesa e non rendicontata relativa ai fondi europei del Por-Fesr 2000/2006 destinati al Programma di Sviluppo Urbano. Questa scoperta rappresenta una significativa perdita finanziaria per l'amministrazione, che si trova a dover affrontare una situazione di debito imprevista durante le festività natalizie.
