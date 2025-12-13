Psicologi la comunità regionale cresce | 1.700 iscritti in Umbria

In Umbria, la comunità delle psicologhe e degli psicologi sta registrando un costante aumento, raggiungendo ora i 1.700 iscritti. Questo incremento testimonia l'espansione e il rafforzamento della professione nella regione, sottolineando l'importanza crescente del supporto psicologico nella società locale.

Cresce sempre più in Umbria la comunità professionale delle psicologhe e degli psicologi. Sono arrivati a 1.700 gli iscritti all'Ordine regionale dell'Umbria, che proprio questa mattina ha incontrato una buona parte dei 125 nuovi iscritti del 2025 nell'ambito della tradizionale cerimonia di. Perugiatoday.it Bonus psicologo, attesa per graduatorie. Si stimano 7mila beneficiari su 360mila domande - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus psicologo, attesa per graduatorie. tg24.sky.it

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha istituito il Gruppo di Lavoro “Disagio Giovanile”, un nuovo spazio di confronto dedicato a leggere e affrontare in modo sistemico le trasformazioni che riguardano adolescenti e comunità educanti. Il malessere giovan - facebook.com facebook

© Perugiatoday.it - Psicologi, la comunità regionale cresce: 1.700 iscritti in Umbria