Protesta per nomina del dott Bassetti a capo del gruppo Fondi Ricerca

13 dic 2025

Una recente nomina ha suscitato proteste tra il Comitato per la Tutela della Salute Pubblica. La scelta del dott. Bassetti come responsabile del gruppo incaricato di assegnare i fondi pubblici alla ricerca ha generato discussioni e opposizioni, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse destinate al settore.

La nomina di Bassetti a capo gruppo per l'attribuzione dei fondi pubblici alla ricerca è contestata dal Comitato per la Tutela della Salute Pubblica. Imolaoggi.it

