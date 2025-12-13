Proseguono le ricerche del polacco 44enne scomparso sul Gran Sasso FOTO - VIDEO

Le operazioni di ricerca del 44enne polacco scomparso sul Gran Sasso continuano senza sosta. Anche nel fine settimana, squadre specializzate e volontari si sono mobilitati per trovare Karol Brozek, disperso nelle aree del massiccio. Le ricerche, che coinvolgono diverse forze, proseguono con determinazione, sperando di rintracciare l’uomo e fare luce sulla sua scomparsa.

Anche nella giornata di sabato 13 dicembre e per tutto il fine settimana proseguiranno le ricerche di Karol Brozek, il 44enne polacco disperso sul massiccio del Gran Sasso. Sabato 13 dicembre è stato attivato un vasto dispositivo di soccorso che ha coinvolto numerosi tecnici del Corpo nazionale. Ilpescara.it Gran Sasso, il cane Pirat ritrovato a Campo Imperatore: proseguono le ricerche di Karol Brozek - Dopo oltre venti giorni di ricerche sul Gran Sasso, Pirat viene ritrovato vivo a Campo Imperatore mentre il turista polacco e l’altro cane restano dispersi. notizie.it

Gran Sasso, hundurinn Pirat sem fannst á Campo Imperatore: leit að Karol Brozek heldur áfram. - Dopo oltre venti giorni di ricerche sul Gran Sasso, Pirat viene ritrovato vivo a Campo Imperatore mentre il turista polacco e l’altro cane restano dispersi. notizie.it

