Pronostico Torino-Cremonese | vittoria obbligata per evitare il ribaltone

Torino-Cremonese è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In settimana c’è stata una piccola ma significativa scossa di terremoto in casa Torino. Dopo la sconfitta con il Milan, la terza di fila per i granata, la proprietà ha deciso di dare il benservito al direttore sportivo Vagnati sostituendolo con Gianluca Petrachi, che in passato aveva già ricoperto questo ruolo nel club di Urbano Cairo. Nessuno scossone, invece, per quanto riguarda la panchina: Marco Baroni per adesso è confermato, ma in caso di non vittoria contro la Cremonese il suo destino sembrerebbe segnato. Ilveggente.it

