Pronostico Sunderland-Newcastle | è l'ora del sorpasso

La sfida tra Sunderland e Newcastle, valida per la sedicesima giornata di Premier League, si presenta come un'occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. In questo articolo, analizzeremo le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta tv di questo atteso incontro domenicale.

Sunderland-Newcastle è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria sul campo del Leverkusen nel mezzo della settimana in Champions League ha ridato un’altra dimensione al Newcastle di Howe. Una squadra partita decisamente male in campionato e che infatti, anche in maniera un poco inspiegabile per quelli che sono i valori, si ritrova dietro, di un solo punto, al Sunderland. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il momento dei bianconeri è oltremodo positivo con quattro risultati utili di fila. Ilveggente.it

