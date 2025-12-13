Pronostico Brentford-Leeds | in casa non passa nessuno

Il match tra Brentford e Leeds, valido per la sedicesima giornata di Premier League, si disputa domenica. Un confronto importante in ottica classifica, con i padroni di casa che cercano di confermare la propria solidità tra le mura amiche. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni per seguire l'evento.

Brentford-Leeds è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In casa del Brentford non passa nessuno, o quasi. Certo, se ti chiami Manchester City allora è tutto più semplice. Perché c'è da dire che solamente la squadra di Guardiola nel corso delle ultime cinque partite giocate davanti al proprio pubblico si è preso l'intero malloppo. Tutte le altre sono cadute. E il Leeds non è il Manchester City. Proprio il cammino del Brentford, che sta costruendo la propria stagione giustamente cercando di fare il massimo quando scende in campo nel proprio fortino, ci spinge a dire che questo match ci pare abbastanza indirizzato.

Alle 17:30 del 14 Dicembre 2025 il Brentford Community Stadio ospita una sfida di grande valore in Premier League: Brentford