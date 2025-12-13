Pronostico Bayern Monaco-Mainz | un solo passo falso in tre anni
La sfida tra Bayern Monaco e Mainz, valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga, si disputa domenica alle 17:30. Un incontro importante che vede i bavaresi, reduci da un lungo periodo senza sconfitte, affrontare una formazione determinata a interrompere il proprio digiuno di vittorie. Ecco tutte le informazioni su formazioni, pronostico e diretta TV.
Bayern Monaco-Mainz è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Mainz è stata una delle pochissime squadre che lo scorso anno è riuscita a battere un Bayern Monaco che ha dominato in lungo e in largo. Meno di questa stagione, anche, c’è da dirlo. Perché quello che la squadra di Kompany sta facendo sia in casa che in Europa è davvero entusiasmante. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I bavaresi primi in classifica affrontano il peggior attacco del campionato – undici gol segnati – e la squadra che è riuscita a mettere in cassaforte solamente sei punti in questa stagione e che quindi, ovviamente, occupa l’ultimo posto in classifica. Ilveggente.it
