Pronostico Bayer Leverkusen-Colonia | derby senza sorprese

Il derby tra Bayer Leverkusen e Colonia, valido per la quattordicesima giornata di Bundesliga, si disputerà sabato alle 18:30. Un match atteso dai tifosi, con probabili formazioni e analisi previste. Ecco tutte le informazioni principali per seguire il confronto e formulare un pronostico accurato.

Bayer Leverkusen-Colonia è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Un gol di Grimaldo a due minuti dalla fine mercoledì scorso ha evitato al Bayer Leverkusen una sconfitta che avrebbe complicato il percorso delle Aspirine in Champions League. Il punto conquistato contro il Newcastle dopo un pirotecnico 2-2 permette infatti agli uomini di Kasper Hjulmand di restare tra le prime 24 della maxi-classifica e di conseguenza in piena corsa per un posto negli spareggi di accesso agli ottavi di finale. In ogni caso, alla coppa dalle grandi orecchie si tornerà a pensare a gennaio: ora la priorità diventa la Bundesliga, dove il Werkself pur essendo quarto in classifica ha un disperato bisogno di trovare maggiore continuità di risultati. Ilveggente.it

