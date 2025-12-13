Pronostico Barcellona-Osasuna | è la prassi

La sfida tra Barcellona e Osasuna, valida per la sedicesima giornata della Liga, si svolge sabato. Con un vantaggio di quattro punti sul Real Madrid, il Barcellona di Flick punta a consolidare la propria posizione in classifica. Ecco dove seguirla, le formazioni e il pronostico di questa importante partita.

Barcellona-Osasuna è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Gli attuali quattro punti di vantaggio in classifica sul Real Madrid permettono a Flick di pensare positivo. La sua squadra sembra essere davvero tornata quella ammirata lo scorso anno in molte circostanze. E, a differenza dell’anno scorso, sembra essere ancora più calata mentalmente in quelli che potrebbero essere gli obiettivi stagionali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo un avvio di stagione non del tutto positivo, i catalani con le ultime quattro vittorie di fila tra campionato e coppa hanno rimesso le cose a posto. Ilveggente.it

