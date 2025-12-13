Programmi TV sabato 13 dicembre 2025 | show musica e film

Ecco la guida ai programmi TV di sabato 13 dicembre 2025, con spettacoli, musica e film. Tra gli appuntamenti principali: “Ballando con le Stelle” su Rai 1, “Il Volo” su Canale 5 e “Today You Die” su Canale 20. Scopri cosa vedere stasera in TV e pianifica la tua serata con la nostra guida dettagliata.

“Ballando con le Stelle” su Rai 1, “Il Volo” su Canale 5, “Today You Die” su Canale 20. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 13 dicembre 2025. La serata televisiva di sabato 13 dicembre 2025 propone su Rai 1 la semifinale di Ballando con le Stelle 2025, lo show condotto da Milly Carlucci che promette spettacolo e tensione con le coppie in gara pronte a conquistare la finalissima. Rai 2 punta invece sull’azione con un nuovo episodio di S.W.A.T., mentre Rai 3 propone un doppio appuntamento tra informazione e cinema d’autore con Indovina chi viene a cena e il cult di Quentin Tarantino Bastardi senza gloria. Lopinionista.it Programmi TV sabato 13 dicembre 2025: show, musica e film - "Ballando con le Stelle" su Rai 1, "Il Volo" su Canale 5, "Today You Die" su Canale 20. lopinionista.it

Verissimo - Sabato 13 e domenica 14 dicembre, su Canale 5

