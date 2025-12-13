programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Scopri la programmazione di Italia 1 di oggi, con la guida completa per la diretta TV e streaming. Trova tutti gli appuntamenti e i programmi in onda, per non perdere nessuna trasmissione e restare aggiornato sugli eventi della giornata.

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 13 Dicembre 2021. Mattina. 06:58 - The Tom & Jerry Show Nemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio 07:18 - Scooby-doo! Abracadabra-doo Animazioni - Un avido magnate del gelato vuole far chiudere una scuola di magia La banda di Scooby doo dovra' sconfiggere due strani esseri per evitare la chiusura Brandt; USA 2010 08:34 - The Middle Gli Heck si apprestano, senza troppo entusiasmo, a trascorrere il giorno del Ringraziamento da Janet VISIONE ADATTA A TUTTI 09:07 - The Middle Axl va a Chicago a trovare il suo amico Hutch, dove si rende conto di desiderare un vero lavoro e una vera autonomia dalla sua famiglia VISIONE ADATTA A TUTTI 09:33 - The Middle Arriva la notizia che la citta' di Orson si e' piazzata al duecentesimo posto nella classifica stilata da una rivista per le citta' piu' vivibili dell'Indiana VISIONE ADATTA A TUTTI 10:05 - THE BIG BANG THEORY L'universita' costringe Sheldon a lavorare con Kripke, facendolo piombare nella disperazione Nel frattempo Howard e Raj comprano una stampante 3D 10:31 - THE BIG BANG THEORY Dopo un litigio con Sheldon, Leonard decide di andare a vivere da Penny, benche' quest'ultima non sia per nulla entusiasta dell'idea VISIONE ADATTA A TUTTI 10:56 - Due uomini e 12 La vita di Alan e' sconvolta dalla notizia che Judith sta frequentando Herb, il pediatra di Jake VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:27 - Due uomini e 12 Jake combina un guaio a scuola e rischia la sospensione Per risolvere la situazione lo zio Charlie tenta di sedurre l'insegnante 11:52 - Due uomini e 12 Alan teme di perdere l'amore di Jake, sempre piu' legato al nuovo compagno di Judith, e decide di riconquistare il figlio impartendogli delle lezioni di guida VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto Pomeriggio. Tutto.tv

