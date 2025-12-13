programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Scopri la programmazione di Canale 5 di oggi con questa guida completa. Trova in modo semplice e rapido tutti i programmi, film e approfondimenti in diretta TV e streaming, per pianificare al meglio la tua giornata davanti al televisore.

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 13 Dicembre 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:53 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 08:00 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:49 - X- Style Magazine settimanale dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile Conduce Giorgia Venturini 09:36 - I viaggi del cuore Format culturale e spirituale a cura di don Davide Banzato, che esplora bellezza, storia, arte e tradizioni, attraverso i luoghi sacri dell'Italia e del Mondo 10:30 - Viaggiatori - Uno sguardo sul mondo Alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali del mondo, dalla Polinesia all'Indonesia, dall'Africa ai Caraibi 10:58 - Forum - Il processo tv che affronta vicende comuni e quotidiane con uno sguardo sempre attento ai temi piu' attuali Conduce Barbara Palombelli 12:58 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. Tutto.tv

