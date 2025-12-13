Prof licenziata per aver mostrato un video porno agli studenti Per il tribunale va reintegrata e risarcita | Ma non può più insegnare ai ragazzi
Una professoressa licenziata dopo aver mostrato un video pornografico agli studenti ottiene dal tribunale il reintegro e il risarcimento, sebbene le autorità abbiano evidenziato che non può più insegnare ai ragazzi. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità e i limiti dell'educazione, in un contesto di grave violazione della dignità degli studenti.
Era finita sotto processo ed era stata licenziata per comportamenti gravi e «lesivi della dignità degli studenti». Ma ora che il procedimento è stato archiviato, Elena Maraga potrà tornare tra i ragazzi. A marzo 2023, l’ex docente di sostegno dell’Istituto Corni di Modena finì nella bufera mediatica per aver mostrato agli alunni un video porno di lei e del suo compagno. Per quell’episodio, Maraga fu anche indagata per il reato di adescamento di minorenni, ma il caso è stato archiviato nei giorni scorsi. Il verdetto del tribunale. Della legalità (o meno) del suo licenziamento si è occupata la magistratura emiliana, che ha raggiunto il verdetto proprio nei giorni scorsi. Open.online
