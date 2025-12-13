Processo Gotha la Cassazione annulla senza rinvio la condanna a Giorgio De Stefano | assolto definitivamente

La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di Giorgio De Stefano nel processo “Gotha”, confermando l’assoluzione definitiva con la formula “perché il fatto non sussiste”. Con questa decisione, si chiude definitivamente il capitolo giudiziario legato all’inchiesta, sancendo la non responsabilità dell’imputato e mettendo fine a un lungo iter legale.

Annullamento senza rinvio e assoluzione “perché il fatto non sussiste”. La Cassazione ha messo la parola fine al processo “Gotha”. Almeno per quanto riguarda la posizione di uno dei principali imputati, l ’avvocato Giorgio De Stefano per anni ritenuto dalla Dda di Reggio Calabria una delle due teste pensanti della ‘ndrangheta reggina assieme all’ ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo, condannato a 25 anni di carcere in primo grado con il rito ordinario e in attesa, nei prossimi mesi, della sentenza d’Appello. Nel frattempo, si è concluso l’altro troncone del processo nato dalla riunione delle inchieste “ Mamma Santissima ”, “Reghion”, “Fata Morgana” “Alchimia” e “Sistema Reggio” nell’ambito delle quali i carabinieri del Ros, la guardia di Finanza e la polizia avevano acceso un faro su quello che i pm considerano il “direttorio” della ‘ndrangheta, una struttura con una strategia programmatica che puntava ad alterare “l’equilibrio degli organi costituzionali”. Ilfattoquotidiano.it

