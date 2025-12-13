Probabili formazioni Genoa Inter Chivu verso un’esclusione di lusso

In vista della prossima partita tra Genoa e Inter, attenzione alle probabili formazioni e alle scelte di formazione. Cristian Chivu potrebbe essere escluso dalla squadra, rappresentando una novità importante per entrambe le compagini. Ecco le ultime anticipazioni sulle probabili formazioni e le possibili strategie degli allenatori.

Inter News 24 Probabili formazioni Genoa Inter, Cristian Chivu verso un’esclusione di lusso in vista della sfida di domani. Ecco chi è a rischio turnover. L’allenatore Cristian Chivu sta valutando diverse opzioni per gestire le forze dell’Inter in vista della trasferta contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si profila un possibile turno di riposo per l’esterno italiano Federico Dimarco sulla corsia sinistra, dove il brasiliano Carlos Augusto dovrebbe partire titolare, affiancato a destra dal giovane Luis Henrique. In difesa, il tecnico dei nerazzurri dovrebbe confermare il terzetto visto contro il Liverpool: il tedesco Yann Bisseck, lo svizzero Manuel Akanji e il difensore italiano Alessandro Bastoni. Internews24.com Genoa-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A - In casa nerazzurr dubbio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro. sport.sky.it

Le probabili formazioni di Genoa-Inter (Serie A) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. msn.com

Le probabili formazioni di Genoa-Inter #SkySport #GenoaInter #SerieA #Genoa #Inter #SkySerieA x.com

Le probabili formazioni - facebook.com facebook

© Internews24.com - Probabili formazioni Genoa Inter, Chivu verso un’esclusione di lusso

Palestra all’Inter? Forte sì, ma 40 milioni no

Video Palestra all’Inter? Forte sì, ma 40 milioni no Video Palestra all’Inter? Forte sì, ma 40 milioni no