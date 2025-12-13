Probabili formazioni Bologna Juve | due rientri tra i titolari per Spalletti Le ultime sulle possibili mosse del tecnico al Dall’Ara

Scopri le probabili formazioni di Bologna-Juve, con focus sui rientri tra i titolari e le scelte di Spalletti in vista della 15ª giornata di Serie A 2025/26, allo stadio Dall’Ara.

Probabili formazioni Bologna Juve: le ultime sulle possibili scelte di Spalletti al Dall’Ara per il match della 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve scalda i motori per il posticipo della 15ª giornata di Serie A. Domani sera (ore 20:45), allo stadio “Renato Dall’Ara”, i bianconeri cercheranno continuità dopo il successo europeo. Luciano Spalletti sembra aver sciolto gli ultimi dubbi della vigilia: nonostante le tentazioni di cambio modulo, il tecnico toscano dovrebbe confermare l’assetto tattico, puntando ancora sul 3-4-2-1. Difesa: Di Gregorio confermato, Koopmeiners “sacrificato”. Davanti a Michele Di Gregorio, la linea difensiva sarà ancora una volta inedita per cause di forza maggiore. Juventusnews24.com Bologna-Juventus probabili formazioni: infortunati, squalificati e assenti per scelta tecnica - Juventus probabili formazioni, tutto quello che c'è da sapere sulla gara dello stadio Dall'Ara di domani. juvelive.it

Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica - La domenica di Serie A si accende col big match della 15esima giornata tra Bologna e Juventus. msn.com

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli #SkySport #UdineseNapoli #SerieA #Udinese #Napoli x.com

Le probabili formazioni di #Dolomitibellunesi #unionbrescia in campo nella giornata di #domenica dalle ore 14.30 Il debutto di #corini sulla panchina #biancazzurra seguilo con #direttastadiobstv dalle 14 in onda su #elivebresciatv - facebook.com facebook

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Bologna Juve: due rientri tra i titolari per Spalletti. Le ultime sulle possibili mosse del tecnico al Dall’Ara

Spalletti sembrava bello arrabbiato: FORTE MESSAGGIO alla squadra! | Conferenza Stampa Bologna Juve

Video Spalletti sembrava bello arrabbiato: FORTE MESSAGGIO alla squadra! | Conferenza Stampa Bologna Juve Video Spalletti sembrava bello arrabbiato: FORTE MESSAGGIO alla squadra! | Conferenza Stampa Bologna Juve