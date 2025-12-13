Privatizzazione di Amsef il Pd attacca | Scelta incomprensibile e frettolosa

Il Partito Democratico di Ferrara critica la decisione dell’Amministrazione comunale di privatizzare Amsef, definendola incomprensibile e affrettata. I consiglieri comunali sollevano dubbi sulle motivazioni economiche e strategiche alla base della cessione della storica società di onoranze funebri, chiedendo approfondimenti e maggiore trasparenza sulla scelta.

La decisione dell'Amministrazione comunale di avviare la privatizzazione di Amsef finisce nel mirino del Partito democratico: i consiglieri comunali di Ferrara sollevano dubbi sulle motivazioni economiche e strategiche della cessione della storica società di onoranze funebri e chiedono maggiore.