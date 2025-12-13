Principio d' incendio nel carcere San Vittore a Milano Uilpa | Il Governo trascura manutenzione
Un principio d'incendio nel carcere di San Vittore a Milano ha causato fumo proveniente da un quadro elettrico, provocando disagio tra detenuti e agenti. La Uilpa denuncia il mancato intervento di manutenzione da parte del Governo, evidenziando le criticità di una struttura già sotto pressione.
Fumo da un quadro elettrico e tantissimo disagio aggiuntivo per detenuti e agenti della polizia penitenziaria, che già di base non hanno vita facile nel carcere di San Vittore. È quanto è accaduto sabato attorno al mezzogiorno, quando un cortocircuito in un quadro elettrico ha sprigionato un. Milanotoday.it
