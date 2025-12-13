Prima pagina Gazzetta dello Sport | Tether offerta per la Juve Exor | ‘Non è in vendita’

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sulle ultime novità di calciomercato, con un focus sull'offerta di Tether per la Juventus e la posizione di Exor che ribadisce: la società non è in vendita. Spazio anche su aggiornamenti riguardanti il calcio italiano e il Milan.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. Pianetamilan.it La Gazzetta dello Sport: "Modric e Lautaro, lo Scudetto siamo noi" - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sugli Awards organizzati all'Auditorium Fiera di Milano. tuttonapoli.net

Modric e Lautaro stelle agli Awards. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Lo Scudetto siamo noi" - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sugli Awards organizzati all'Auditorium. tuttomercatoweb.com

La Provincia di Lecco di sabato 13 dicembre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/l - facebook.com facebook

? #Grosso, il Sassuolo e il ricordo dell'aggressione: "Se rivedo quella prima pagina..." x.com

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tether, offerta per la Juve. Exor: ‘Non è in vendita’”

26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani

Video 26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani Video 26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani