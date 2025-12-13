prima messa di natale della scuola del disegno delle relazioni

Domenica 14 dicembre alle ore 19 nella chiesa di Sant’Antonio a Corso Giannone si svolgerà la prima messa di Natale organizzata dalla Scuola del Disegno delle Relazioni – Polity Design. Un evento aperto a tutta la comunità, comprese le associazioni cattoliche e di volontariato locali, per condividere insieme lo spirito natalizio.

