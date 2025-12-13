Prima messa di Natale della Scuola del Disegno delle Relazioni

Domenica 14 dicembre alle ore 19 nella chiesa di Sant’Antonio a Corso Giannone si svolgerà la prima messa di Natale organizzata dalla Scuola del Disegno delle Relazioni – Polity Design. Un evento aperto a tutta la comunità, comprese le associazioni cattoliche e di volontariato locali, per condividere insieme lo spirito natalizio.

Domenica 14 dicembre, alle ore 19, nella chiesa di Sant’Antonio a Corso Giannone, si terrà la prima messa di Natale organizzata dalla Scuola del Disegno delle Relazioni – Polity Design, un evento aperto a tutti, comprese le altre associazioni cattoliche e di volontariato della città.L’iniziativa. Casertanews.it

