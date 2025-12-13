Prima messa di Natale della Scuola del Disegno delle Relazioni
Domenica 14 dicembre alle ore 19 nella chiesa di Sant’Antonio a Corso Giannone si svolgerà la prima messa di Natale organizzata dalla Scuola del Disegno delle Relazioni – Polity Design. Un evento aperto a tutta la comunità, comprese le associazioni cattoliche e di volontariato locali, per condividere insieme lo spirito natalizio.
Domenica 14 dicembre, alle ore 19, nella chiesa di Sant’Antonio a Corso Giannone, si terrà la prima messa di Natale organizzata dalla Scuola del Disegno delle Relazioni – Polity Design, un evento aperto a tutti, comprese le altre associazioni cattoliche e di volontariato della città.L’iniziativa. Casertanews.it
Natale senza canti religiosi a scuola: a Carate Brianza è scontro - Canti di Natale solo laici alla materna di Carate Brianza: la scelta divide genitori e politica, intervengono Sardone e Berto. monza-news.it
Papa: prima messa della notte Natale - Con oltre 300 tra cardinali, vescovi e preti il Papa celebra nella basilica vaticana uno dei riti più ... lagazzettadelmezzogiorno.it
? GREVE IN CHIANTI ACCOGLIE IL NUOVO PARROCO: SI CHIAMA DON HECTOR LARGO E IERI SERA HA CELEBRATO LA SUA PRIMA MESSA. Alla presenza, anche, del sindaco Paolo Sottani. I dettagli nell’articolo. - facebook.com facebook
Messa di Natale per il mondo della scuola